Kocaeli'de hareketli dakikalar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elinde tabanca ve bıçakla taksi durağına giren bir şüpheliyi ikna etmek için polis ekipleri müzakere yürütüyor. Olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bazı kurumların giriş çıkışları kısıtlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi durağına giren ve elinde tabanca ile bıçak bulunduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabanca ve bıçak bulunan bir kişi durağa girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayadığı görülen şahsın teslim olması için polis ekiplerinin müzakereleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

