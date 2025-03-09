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Kocaeli'de Sondaj Çalışmasında Açığa Çıkan Gaz 7 Gün Sonra Azaldı

Kocaeli'de Sondaj Çalışmasında Açığa Çıkan Gaz 7 Gün Sonra Azaldı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 7 gündür yanmaya devam ederken, alevlerin gün geçtikçe etkisini azalttığı bildirildi. Ekipler, gazın kontrolsüz yayılmasını önlemek için bölgeyi betonla kapattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 7 gündür yanarken, alevlerin önceki günlere göre etkisini azalttığı görüldü.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı geçtiğimiz günlerde betonla kapattı.

Yanmanın 7 gündür kontrollü şekilde sürdüğü bölgede ekiplerin bekleyişi devam ederken, alevlerin önceki günlere kıyasla azaldığı ve etkisini yitirmeye başladığı gözlemlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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