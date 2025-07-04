Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden baba Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden baba ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında İ.K.'nın (70) silahlı saldırısına uğradı. Baba ve oğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. İ.K. ise polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Canımoğlu ile oğlu Aykut'un cenazeleri, işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenazeler, Karamürsel Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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