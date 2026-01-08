Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi Haber Videosunu İzle
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 tır devrildi. Olay sonrası jandarma ve otoyol ekipleri bölgeye sevk edildi ancak kazalarda yaralanan olmadı.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şiddetli fırtına nedeniyle 2 tır devrildi.
  • Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
  • Devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 tır devrildi.
Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara yol açtı.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı