Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 tır devrildi.

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara yol açtı.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.