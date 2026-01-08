Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 tır devrildi. Olay sonrası jandarma ve otoyol ekipleri bölgeye sevk edildi ancak kazalarda yaralanan olmadı.
Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara yol açtı.
KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa