Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
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D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye müdahale etti, polis inceleme başlattı.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Dilovası ilçesi geçişinde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Sürücü otomobili sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polisi olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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