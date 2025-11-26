Haberler

Kocaeli'de Servis Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga

Kocaeli'de bir servis şoförünün meslektaşıyla yaşadığı kavgada bıçaklama olayı yaşandı. Mücahit K., 'akrabaya küfür' iddiasıyla başladığı öne sürülen kavgada, Coşkun Ö.'yü boynundan ve karnından bıçakladığını inkar etti. Sanık yargılanmaya devam ediyor.

Kocaeli'de 'akrabaya küfür' iddiasıyla başlayan kavgada servis şoförü meslektaşını boynundan ve karnından bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "Bıçak kullanmadım" diyerek suçlamaları reddetti.

Olay, 2024 yılının ocak ayında meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförlüğü yapan Mücahit K., meslektaşı olan Coşkun Ö.'nün akrabalarına küfür etti. Küfür sebebiyle yaşanan kavgada Mücahit K., Coşkun Ö'yü boynundan, karnından ve kalçasından bıçakladı. Yaralanan Coşkun Ö. hastaneye kaldırılırken, Mücahit K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olayda bıçak kullanmadım"

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanık, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Mücahit K., müşteki Coşkun Ö. ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mücahit K., "Servis taşımacılığı yapmam dolayısıyla müştekiyi tanırım. İkimizde aynı işi yaparız. Olaydan uzun süre geçtiği için detaylarını hatırlamıyorum. Olay günü müşteki, akrabasına küfür ettiğimi iddia etti. Araç içinde bana yumruk attı. Kendimi savunmak amacıyla ben de Coşkun'a yumruk attım. Sonra arkadaşım olay daha fazla büyümesin diye beni arabadan indirdi. Ardından Coşkun ve arkadaşı beni darp etti. Yüzüme yoğun darbe aldığım için hareket edecek durumda değildim. Beni öldürmeye çalıştı. Olay yerinden kaçıp kolluk kuvvetlerine gittim. 2 gün sonra cezaevine girdim. Olayda bıçak kullanmadım. Karşı tarafta bir şey gördüm ancak bıçak mıydı değil miydi bilmiyorum. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum, bıçaklandığını karakolda öğrendim" diye konuştu.

"Karnımdan, kalçamdan ve boynumdan bıçakladı"

Olay gününü anlatan Coşkun Ö., "Olay tarihinde arkadaşım Aytekin'in arabasında oturuyordum, beraber alkol içiyorduk. Abdullah ve sanık gelip bize selam verdi. Mücahit, Ferdi ile telefonla konuşuyordu, küfür ettiğini duydum. Telefonu kapattıktan sonra hangi Ferdi ile konuştuğunu sorduğumda soyadını söyleyerek, 'Eşini ve kızını dağa kaldıracağım' diyerek küfür etmeye devam etti. Küfür ettiği kişilerin dayımın kızı olduğunu, Ferdi'nin ise bacanağım olduğunu söyleyerek küfür etmemesi gerektiğini söyledim. Mücahit, 'Tasası sana mı kaldı' diyerek bana da küfür etti ardından yumruk attı. Aramızda itiş kakış yaşandı, yere düştüm. Bu esnada Mücahit gidip aracından bıçak aldı. Karnımdan, kalçamdan ve boynumdan bıçakladı. Gözümü açtığımda hastanedeydim, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
