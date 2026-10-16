Kocaeli'de selde kaybolan eski muhtar Kedikli'nin cansız bedenine denizde ulaşıldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde bulunan cesedin sel sularına kapılan eski muhtar Mustafa Kedikli'ye ait olduğu belirlendi.

Körfez ilçesi Yarımca açıklarında deniz polisi tarafından denizde bulunan cesedin dün Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Başiskele ilçemizde sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşımız Mustafa Kedikli'nin yürütülen arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı