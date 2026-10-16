Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaeli'de selde kaybolan eski muhtar Kedikli'nin cansız bedenine denizde ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de selde kaybolan eski muhtar Kedikli'nin cansız bedenine denizde ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde bulunan cesedin, dün Başiskele'de sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtar Mustafa Kedikli'ye ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Valiliği, arama çalışmaları sonucunda cansız bedene ulaşıldığını açıkladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde bulunan cesedin sel sularına kapılan eski muhtar Mustafa Kedikli'ye ait olduğu belirlendi.

Körfez ilçesi Yarımca açıklarında deniz polisi tarafından denizde bulunan cesedin dün Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Başiskele ilçemizde sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşımız Mustafa Kedikli'nin yürütülen arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 94 sitede yayınlandı.
Adana'da iki genci öldüren alkollü sürücü tahliye edildi! Gassal baba: Kendi evladımı bana yıkattılar

Oğlunun cenazesini kendi elleriyle yıkadı! Alkollü sürücü serbest
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti

Kayyum atanan Halk TV'de tüm çalışanlara aynı mesaj gitti
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini görenler aynı yorumu yaptı! Sizce öyle mi?

Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan

Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti