Kocaeli'de Scooter Kazasında İki Çocuk Yaralandı

Kocaeli'de Scooter Kazasında İki Çocuk Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde scooter'a binen 14 ve 15 yaşındaki iki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arka arkaya scooter'a binen 2 çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Zeybek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka arkaya BinBin scooter'a binen 14 yaşındaki D.A. ve 15 yaşındaki arkadaşı H.Z.D., karşı yönden gelen E.İ. yönetimindeki 41 HC 285 plakalı ticari araçla çarpışarak savruldu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları ambulansla hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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