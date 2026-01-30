Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı

Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada yaralanan olmazken, kapanan yol kısa sürede açıldı.

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara bağlantı yolundaki köprü üstünde trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Mercedes marka tır, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

TIR MAKASLADI

Tırın karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Makaslayan tır, çekici vinci yardımıyla yoldan kaldırılırken, kısa süreli aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.