Haberler

Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı

Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı Haber Videosunu İzle
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada yaralanan olmazken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

  • Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir tır makasladı.
  • Kazada yaralanan olmadı.
  • Kapanan yol kısa sürede açıldı ve trafik normale döndü.

Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada yaralanan olmazken, kapanan yol kısa sürede açıldı.

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara bağlantı yolundaki köprü üstünde trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Mercedes marka tır, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

TIR MAKASLADI

Tırın karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Makaslayan tır, çekici vinci yardımıyla yoldan kaldırılırken, kısa süreli aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu