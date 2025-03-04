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Kocaeli'de Saç Rulosu Taşıyan Tırın Dorsesi İkiye Bölündü

Kocaeli'de Saç Rulosu Taşıyan Tırın Dorsesi İkiye Bölündü
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Kocaeli'de saç rulosu taşıyan bir tırın dorsesi aşırı ağırlıktan dolayı ortadan ikiye ayrıldı. Olay sonrası Anadolu otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu, ekiplerin müdahalesi ile yol tekrar açıldı.

Kocaeli'de saç rulosu taşıyan tırın yükü ağır gelince dorsesi ortadan ikiye ayrıldı. Tırın yolu kapatması sebebiyle Anadolu otoyolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Anadolu otoyolu Ankara istikameti Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan saç rulosu yüklü tırın dorsesi, aşırı ağırlığa dayanamayınca ikiye bölündü. Kaza sebebiyle Otoyolda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen yol yardım ekiplerinin tıra müdahalesi sonucu TEM otoyolunda trafik normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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