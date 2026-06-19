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Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
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Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de rüşvet ve tefecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte rüşvet ve tefecilik suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 16 Haziran tarihinde harekete geçen ekipler; İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçeleri başta olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde detaylı aramalar yapıldı ve 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından 6'sı kadın 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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