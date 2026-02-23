Haberler

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin evinden silah ve uyuşturucu çıktı

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin evinden silah ve uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında işlem başlatılan M.C.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve yarın savcılığa sevk edilecek.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında işlem başlatılan şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 Sayılı Kanun'a aykırılık suçlarından hakkında işlem başlatılan M.C.D. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Adreste yapılan aramada 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Aramada ayrıca hassas terazi, daralı ağırlığı 36,09 gram olan uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan çok sayıda aparat bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin yarın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor