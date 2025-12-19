Haberler

Kocaeli'de silah imalathanesine dönüştürülen adrese operasyon

Kocaeli'de silah imalathanesine dönüştürülen adrese operasyon
Kartepe'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tabancalar ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabancalar ile silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde ve aracında 16 Aralık'ta yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, 35 namlu, 11 tabanca gövdesi, 21 üst kapak, 20 kabza, 100 yay ve mil ile 355 muhtelif silah parçası bulundu.

Aramalarda ayrıca dik torna, zımpara ve lazer markalama makinesi ile kumpas ve 2 mengene de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
