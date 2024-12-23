Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu
Türkiye'de öğrenciydi, Suriye'de bakan oldu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Kocaeli'de Rehine Krizi: Sanık Pişman Olduğunu Belirtti

Kocaeli'de Rehine Krizi: Sanık Pişman Olduğunu Belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de ABD menşeli fabrikada 9 çalışanı bomba izlenimi veren düzenek ve silahlarla 9 saat boyunca rehin alan sanık, Gazze'deki katliamları protesto amaçlı hareket ettiğini belirterek pişman olduğunu ifade etti. Sanığın beraat talebi mahkemede değerlendirilmeye devam ediyor.

Kocaeli'de ABD menşeli fabrikanın 9 çalışanını bomba izlenimi verdiği düzenek ve silahlarla 9 saat boyunca rehin alan sanık hakim karşısına çıktı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları durdurmak için olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık beraatini istedi.

1 Şubat 2024 tarihinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki ABD menşeli Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada rehine krizi yaşanmıştı. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İbrahim Y. tarafından rehin alınmıştı. İbrahim Y. fabrikayı basıp, üzerinde taşıdığı bomba izlenimi verdiği düzenek ve 2 silahla 9 saat boyunca S.K., S.O.Z., T.E., Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D. ve V.A. isimli 9 işçiye kabusu yaşatmıştı. Şüpheli, tuvalet ihtiyacını gidermek için rehinelerin yanından ayrıldığı esnada operasyonla yakalanmıştı.

8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi

Olaya ilişkin ifadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Sanık İbrahim Y., İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır'a olan sınır kapısının açılması için sesini duyurmak için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

"Pişmanım"

"Ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ve zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından İbrahim Y. hakkında dava açıldı. Terör bağlantısı tespit edilemeyen Yeşil'in Gebze Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Görülen davanın 4. celsesinde duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Y. ve fabrika avukatı katıldı. Sanık pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Fabrika avukatı ise daha önce işlediği suçlar ve olayla ilgili delilleri karartma ihtimali bulunması sebebiyle sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın tutuklama talebini reddederek sanığın adli kontrol şartının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
img

Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
img

Türkiye'de öğrenciydi, Suriye'de bakan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı

Son Dakika Haberleri

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.