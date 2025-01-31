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Kocaeli'de Polise Saldırı: 1 Yaralı, 4 Gözaltı!

Kocaeli'de Polise Saldırı: 1 Yaralı, 4 Gözaltı!
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, aranmakta olan N.S. evine giden polis ekiplerine saldırdı. Olayda 1 polis memuru ve N.S. yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs ve akrabaları, eve gelen polislere saldırdı. 1 polis memuru ve zanlının yaralandığı olayda, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Saraykent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranması bulunan N.S'yi yakalamak için evine gitti. Polislere direnen N.S., akrabaları ile birlikte polis memurlarına saldırdı. Olayda 1 polis kaşından hafif şekilde yaralanırken, N.S. ise polisin kavgayı ayırmak için açtığı ateşle kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi ve N.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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