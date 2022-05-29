Plastik fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangını 1 saat sonunda söndürdü - Haberler

Plastik fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangını 1 saat sonunda söndürdü
AA - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Pelitli Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Olay yerinden gelen şu şekilde:
AA / Esmer Geçal - 3. Sayfa