Kocaeli'de Pazarcı Esnafı, Kızının Gözünde Babayı Darp Etti

Pazarcı esnafı tarafından kızının yanında darp edildi... O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan tartışmada pazarcı esnafı, bir vatandaşı kızının yanında darp etti.

Olay, dün İzmit Kapalı Pazar Alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kızı ile alışverişe giden baba, satıcı ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine satıcı ile adam arasında kavga çıktı. Kavgayı gören pazarcı esnafı da olaya dahil olup, adamı kızının gözü önünde darp etti. Vatandaşlar ve kız, babasını esnafın elinden almaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.