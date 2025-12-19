Haberler

Park halindeki minibüs duvardan yolun kenarına düşerek asılı kaldı

Park halindeki minibüs duvardan yolun kenarına düşerek asılı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halinde bulunan bir minibüs geri manevra yaparak istinat duvarından D-100 kara yolu kenarına düşerek asılı kaldı. Yaralananın olmadığı olayda, minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oto yıkamacıda park halindeyken hareket eden minibüs, istinat duvarından D-100 kara yolu kenarına düşerek asılı kaldı.

Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki oto yıkamacıda park halinde bulunan 41 P 9952 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle geri manevra yaparak hareket etti. Kot farkı nedeniyle caddeden aşağıya kayan araç, istinat duvarından D-100 kara yoluna doğru düştü. Minibüsün arka kısmı kara yolu kenarına temas ederken, ön kısmı caddede asılı kaldı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu

Namaza giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
title