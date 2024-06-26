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Kocaeli'de Otomobilde Silahlı Saldırı: Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada tabanca ile başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada tabanca ile başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Bugün sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Mahir Çoğaç, otomobiline bindikten sonra emniyet kemerini taktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çoğaç ağır yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ederken, Mahir Çoğaç'ın cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilerek, Çayırova Kent Mezarlığı morguna getirildi. Çoğaç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Fevzi Çakmak Çayırova Kocaeli Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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