Kocaeli'de Otomobil Yayalara Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yayalara çarparak refüje çıktı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yayalara çarparak refüje çıktı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yola savruldu. Kontrolden çıkan araç ise refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
