Kocaeli'de Otomobil Yaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Otomobil Yaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin çaptığı yaya, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Denizciler Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol geçit bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 34 ECJ 532 plakalı Honda marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü H.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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