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Kocaeli'de Otomobil 100 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, araç tamamen hurdaya döndü. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Otomobil 100 metrelik uçurumdan uçtu, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücünün hakimiyetinde bulunan otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü yaralanırken araç ise hurdaya döndü.

Kaza, Körfez ilçesi İlimtepe yolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde bulunan 07 MYD 84 plakalı otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kaza sebebiyle hurdaya dönerken, sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Otomobil 100 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa

Otomobil Kocaeli 3-sayfa Körfez Kaza

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