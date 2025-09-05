Kocaeli'de Otobüste 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de şehirlerarası yolcu otobüsünde pul biber paketlerine gizlenmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Körfez ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada, paketlenen pul biberin içine gizlenmiş 12 paket halinde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.D. ve E.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ