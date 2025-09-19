Kocaeli'de Oto Tamirhanesinde Yangın ve Patlama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sabah saatlerinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 5217. Sokak kesişiminde bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek patlamaya yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. - KOCAELİ