Haberler

Kocaeli'de Oto Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Kocaeli'de Oto Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin kimliği tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 07 Eylül 2025 tarihinde Derince'de yaşanan oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. olduğu tespit edildi. 29 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Yaptığıyla Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.