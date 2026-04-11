Kocaeli'de oto galeriye el bombalı saldırı: 5 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir oto galeriye gerçekleştirilen el bombalı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı. Olayda, saldırganlar iş yerine ateş açtıktan sonra el bombası attı. Büyük panik yaşayan çevre halkı, patlamanın etkisiyle korku dolu anlar yaşadı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir oto galeriye el bombası atılarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Nisan tarihinde Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi'ndeki oto galeriye silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Şüpheliler önce iş yerine ateş açtı, ardından atılan el bombasının patlamasıyla çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde hasar oluşurken, başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kısa sürede tespit edildi.

5 kişi tutunlandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul'un 3 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni aşamaya geçildi
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Tam 47 yıl sonra bir ilk
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor