Kocaeli'de öğretmenlere saldırı: 'Siz kimsiniz? Ne karışıyorsunuz?'

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde velilerin saldırısına uğrayan 2 öğretmenden biri olayın sebebini anlattı. Öğretmen Volkan Ayhan, "Meslektaşımın veliye, öğrencinin öğle arasından sonraki derse 15 dakika geç kaldığını söylemesi üzerine aralarında tartışma başladı. Öğrencinin annesi meslektaşıma 'Siz kimsiniz? Ne karışıyorsunuz?' şeklinde bağırmaya başlayınca ben de araya girip yatıştırmaya çalıştım. Ardından eşi ve oğlunu okula çağırdı. Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı" dedi.

Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri, okulda çocukların gözü önünde bir öğrencinin babası ve abisinin saldırısına uğradı. Okulun içine ve sınıflara giren şahıslar, öğretmenlere hakaret ederek, saldırdı. Diğer öğretmenler de olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Darp raporu alan öğretmenler ise şahıslardan şikayetçi oldu.

"Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı"

Saldırıya uğrayan öğretmenlerden Volkan Ayhan, "Öğrenci benim öğrencim değildi. Meslektaşım Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri veliye, öğrencinin öğle arasından sonraki derse 15 dakika geç kaldığını söylemesi üzerine aralarında tartışma başladı. Öğrencinin annesi meslektaşıma 'Siz kimsiniz? Ne karışıyorsunuz?' şeklinde bağırmaya başlayınca ben de araya girip yatıştırmaya çalıştım. Bizi şikayet etmekle tehdit edince ben de 'Nereye şikayet ederseniz edin' dedim. Ardından eşi ve oğlunu okula çağırdı. Okula gelen baba ve öğrencinin abisi ise bize saldırdı. Çok şükür vuramadılar. Biz şikayette bulunduk" dedi. - KOCAELİ