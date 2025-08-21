Kocaeli'de Narkotik Operasyonu: 80 Kilogram Ham Madde Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde jandarma narkotik timleri tarafından yapılan operasyonda, 80 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek ham madde ve 1 kilo 873 gram bonzai ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde jandarma narkotik timlerince zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yaklaşık 80 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek ham madde ile 1 kilo 873 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik timleri, şehirde uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma narkotik timlerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda İzmit ve Başiskele ilçelerinde iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda U.S. ve K.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 873 gram bonzai maddesi ile yaklaşık 80 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek 800 gram ham madde ele geçirildi. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
