Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayan 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolayan ve paylaşan 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilenlerden 12'si tutuklandı.

Kocaeli'de çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depoladıkları ve paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve paylaşmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce 2 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

