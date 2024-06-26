Kocaeli'de müdür yardımcısını öldüren saldırgan yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ı trafikte seyir halindeyken başından vurarak öldüren saldırgan yakalandı.

YARDIM EDEN KİŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çoğaç'ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'un Dudullu ilçesinde yakalandı.

İki şüpheli işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Cinayetin neden işlendiğini aydınlatmak için soruşturma devam ediyor.

CİNAYET ÖNCESİ PUSUYA YATTIĞI GÖRÜLDÜ

Çayırova'da okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, bu sabah trafikte seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürüldü. Saldırganın 17 yaşında olduğu iddia edilirken olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın olaydan bir saat önce Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar görüldü.

YAKALANDI

Olay sonrası saldırganı yakalama çalışması başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırganı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.