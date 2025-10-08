Haberler

Kocaeli'de Motosikletli Kuryeye Şiddet ve Bıçakla Tehdit

Çayırova'da servis minibüsü şoförü, trafikte motosikletli kuryenin önünü kesip şiddet uyguladı ve bıçakla tehdit etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli kuryenin önünü kesen servis minibüsü şoförü, gence şiddet uyguladı, ardından bıçakla tehdit etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesinde ismi öğrenilemeyen servis minibüsü şoförü, trafikte motosikletli kuryenin önünü kesti. Araçtan inen servis şoförü gence şiddet uygulayarak bıçakla tehdit etti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki bir servis minibüsünün aniden durarak motosikletli kuryenin yolunu kestiği görülüyor. Minibüsten öfkeyle inen sürücünün, doğrudan kuryenin üzerine yürüyerek tartışmaya başladığı, darbettiği, bıçak çektiği ve gencin motosikletiyle birlikte yere devrildiği anlar da görüntüde yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
