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Kocaeli'de Motosiklet Yangını: Geriye Sadece İskelet Kaldı

Kocaeli'de Motosiklet Yangını: Geriye Sadece İskelet Kaldı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcım motosikletin yanmasına sebep oldu. Olayda yaralanan olmazken, motosiklet tamamen yandı ve geriye yalnızca metal iskeleti kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Tamir sırasında yangın çıktı: Geriye iskeleti kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımın benzine temas etmesi sonucu motosiklet tamamen yandı. Olayda yaralanan olmazken, motosikletten geriye sadece iskeleti kaldı.

Olay, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin kopan bir parçası kaynakla onarılmak istendiği sırada çıkan kıvılcımlar, benzinle temas etti. Kıvılcımın temas etmesiyle bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Motosikletten geriye ise yalnızca metal iskeleti kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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