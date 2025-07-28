Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DSN 475 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Bariyerin altından çıkarılan cenaze, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor

Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devinden 4 bomba birden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı

Yangını söndürme bahanesiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.