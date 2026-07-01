Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu, 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de misafir olarak gittiği evde başından vurularak hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Haziran tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'ndeki eve geldi. Bir süre sonra misafir kadınlardan Ece Naz Macit (18) silahla başından vuruldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler, kanlar içinde olan Macit'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli 3 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 SKM" suçundan tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı