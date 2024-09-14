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Kocaeli'de Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

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Kocaeli'de D130 Karayolu'nda otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi, kazada 5'i işçi 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir saat boyunca kapalı kaldı.

Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi, kazada 5'i işçi toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, D130 Karayolu Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Yeniköy mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 54 TT 695 Volvo marka otomobil ile 41 P 2949 plakalı Mercedes marka servis minibüsü çarpıştı. Araçlar elektrik direğine de çarparak devirirken, servis minibüsü ise yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, servis minibüsünde bulunan 5 işçi ve 2 araç sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir saat boyunca kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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