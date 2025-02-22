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Kocaeli'de Metan Gazı Yangını 5. Güne Girdi

Kocaeli'de Metan Gazı Yangını 5. Güne Girdi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro inşaatında zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yangını, 5. gündür devam ediyor. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak nöbet tutuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 5. gündür yanmaya devam ediyor, ekipler bölgede nöbetini sürdürüyor.

17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir gün sonra alevleri söndürüp gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. Kar yağışına rağmen 5. gündür aralıksız yangın devam ediyor.

Ekipler her ihtimale karşı bölgede nöbet tutuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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