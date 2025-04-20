Kocaeli'de Liseli Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan Sarkuysan Lisesi önünde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple, İ.Ç. (15) ve Y.P. (15) adlı kızlar arasında kavga çıktı. Yanında getirdiği bıçağı çıkartan Y.P., İ.Ç.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, ambulans ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ