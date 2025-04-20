Kocaeli'de Liseli Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Gebze ilçesinde 15 yaşındaki iki kız arasında çıkan kavgada, Y.P. adlı kızın İ.Ç.'yi bıçaklaması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan Sarkuysan Lisesi önünde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple, İ.Ç. (15) ve Y.P. (15) adlı kızlar arasında kavga çıktı. Yanında getirdiği bıçağı çıkartan Y.P., İ.Ç.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, ambulans ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa