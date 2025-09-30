Kocaeli'de Limanda İşçi Ambarına Düşerek Yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'nda bir işçi, çalışma sırasında dengesini kaybederek geminin ambarına düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.
Kocaeli'de Safiport Limanı'nda bir işçi geminin ambarına düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi çalışma sırasında dengesini kaybederek gemi ambarına düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden çıkartılan işçi olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa