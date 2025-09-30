Haberler

Kocaeli'de Limanda İşçi Ambarına Düşerek Yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'nda bir işçi, çalışma sırasında dengesini kaybederek geminin ambarına düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi çalışma sırasında dengesini kaybederek gemi ambarına düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine limana sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden çıkartılan işçi olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
