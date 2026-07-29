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Kocaeli’de korsan taşımacılığa 200 bin lira ceza

Kocaeli’de korsan taşımacılığa 200 bin lira ceza
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Kocaeli’de ikinci kez korsan taşımacılık yaparken yakalanan sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de ikinci kez korsan taşımacılık yaparken yakalanan sürücüye 200 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan kontrollerde, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a maddesi kapsamında aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirmesi nedeniyle 200 bin lira idari para cezası kesildi. Denetim kapsamında sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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