Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Ağaçlık Alana Uçtu

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Ağaçlık Alana Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu, sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.