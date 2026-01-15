Haberler

Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kebapçı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayda toplam 19 mermi çekirdeği bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içerisinde vatandaşların bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Hafif ticari araç ile olay yerine gelen şüpheliler, içeride vatandaşların bulunduğu sırada restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, saldırganların hafif ticari araçla olay yerine geldikleri ve saldırının ardından kaçtıkları ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
