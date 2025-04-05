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Kocaeli'de Kazada Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil ile servis aracı çarpıştı. Servis aracının sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın suçsuz olduğunu belirterek ağladı.

Kaza yapan kadın ağlayarak suçsuz olduğunu söyledi

Otomobil ile servis aracı çarpıştı, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan servis aracının sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü kadın ise ağlayarak suçsuz olduğunu söyledi.

Kaza, Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 P 0823 plakalı Mercedes marka servis aracı ile 41 AHG 500 Fiat marka otomobile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis şoförü F.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yatıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobil sürücüsü kadın, servis aracının hızlı olduğunu ve suçsuz olduğunu söyleyerek ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Kazada Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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