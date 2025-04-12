Kocaeli'de Kaza: İki Araç Hurdaya Döndü, Sürücüler Kurtuldu

Hurdaya dönen 2 araçtan sürücüler yara almadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere ardından başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen araçlardan 2 sürücü de yara almadan kurtuldu.

Kaza, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikameti Kandıra Sapağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.D. hakimiyetinde yan yola girmek isteyen 41 AVP 755 plakalı Volkswagen marka otomobil, önce bariyerlere, ardından İ.Y. yönetimindeki 34 EFM 195 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar parçalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, şans eseri sürücüler hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.