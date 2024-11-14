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Kocaeli'de Kayıp Genç Sakarya'da Ölü Bulundu

Kocaeli'de Kayıp Genç Sakarya'da Ölü Bulundu
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18 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Emre Aktaş, Sakarya'nın Geyve ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bir barakada ölü bulundu. Olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Kocaeli'de yaşayan ve 18 gündür ailesi tarafından kayıp olarak arandığı öğrenilen 32 yaşındaki Emre Aktaş, Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir barakada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve ailesinin yaklaşık 18 gündür haber alamadığı Emre Aktaş (32) Sakarya'nın Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi'nde fındıklık içerisinde bulunan bir barakada tüfekle vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerde ilk belirlemelere göre, gencin tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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