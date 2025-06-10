Kocaeli'de Kaybolan 10 Kişilik Grup Sağ Salim Bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 30 kişilik gruptan 10'u ormanda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde 10 kişi sağ salim bulundu.
Kocaeli'de ormanda kaybolan 10 kişilik grup ekipler tarafından bulundu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzuyayla mevkiinde doğa yürüyüşüne çıkan 30 kişilik gruptan 10 kişinin ormanlık alanda yönlerini kaybederek kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu 4'ü yetişkin, 6'sı çocuk olmak üzere kaybolan 10 kişi sağ salim bulundu.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşların güvenli bölgeye transferleri gerçekleşti. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa