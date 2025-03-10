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Kocaeli'de Kavşakta Çarpışan Araç Benzin İstasyonuna Daldı

Kocaeli'de Kavşakta Çarpışan Araç Benzin İstasyonuna Daldı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kavşakta çarpışan iki araçtan biri benzin istasyonuna dalarak pompaya çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kavşakta çarpışan araçlardan biri benzin istasyonuna daldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Hacıosman Mahallesi'nde bulunan Dalbastı Sokak ve Hızı Reis Caddesi'nin kesişim noktası olan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan iftar için Körfez'e gelen G.D. kontrolündeki 32 AEC 245 plakalı SUV tarzı araç ile İ.T. kontrolündeki 41 ADZ 018 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası 32 AEC 245 plakalı araç benzin istasyonuna dalarak pompaya çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü G.D. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.D. olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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