Cadde ortasında dehşet anları: Tekme ve yumruklara feci şekilde darbedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki şüpheli bir kişiyi sokakta darbetti. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 2 şüpheli, bir kişiyi tekme ve yumruklarla feci şekilde darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, araçların hareketsiz yatan kişinin yanından geçtiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Olay, Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli ile bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yerde kalan söz konusu kişi, şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde darbedildi. Yere yığılan kişi, bir süre hareketsiz kaldı. Şüpheliler ise olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca görüntüde araçların cadde ortasında hareketsiz kalan kişinin yanından geçtiği anlar da yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık