Kocaeli'de Karısını Vuran Adam Kendini Vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cengiz U. (63), karısı Sevgün U.'yu (55) tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Sevgün U. hayatını kaybederken, Cengiz U. hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren şahıs aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Daireden silah sesi duyan komşular, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kocası Cengiz U. (63) tarafından vurulan Sevgün U'nun (55) hayatını kaybettiği tespit edildi. Karısına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
