Kocaeli'de Karbonmonoksit Gazından Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de kendilerinden haber alınmayan yaşlı çift, evde hareketsiz şekilde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmiş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi 510 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban K. (70) ile Emine K'nin (68) kapısına vuran komşuları cevap alamayınca endişelenerek çocuklarına haber verdi. Kapıyı açarak eve giren çiftin oğulları, anne ve babasını yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen karı kocayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ