Dereye uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmit ilçesinde demir korkulukları aşarak dereye düşen kamyonetteki sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir korkulukları aşan kamyonetin dereye düştüğü kazada ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen korkulukları aşan araç dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya inen itfaiye eri, araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan sürücüye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan M.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.E.'nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
